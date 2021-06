Fiocruz recebe neste sábado insumo para mais 6 milhões de doses de vacina

A remessa irá garantir entregas semanais de imunizantes ao Ministério da Saúde até 10 de julho

EFE/EPA/JUNG YEON-JE / Archivo Vacina de Oxford/AstraZeneca é produzida pela Fiocruz no Rio



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou nesta sexta-feira, 11, que vai receber neste sábado, 12, mais um lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) usado para a produção de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e fabricada no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fiocruz. Esse lote será suficiente para fabricar cerca de seis milhões de doses da vacina, segundo a Fiocruz. O insumo deverá desembarcar às 17h50 (horário de Brasília) no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. A entrega dessa remessa vai garantir entregas semanais de vacinas ao Ministério da Saúde até 10 de julho.

Nesta sexta-feira a Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde 2,7 milhões de doses da vacina, 137 mil delas destinadas ao Estado do Rio de Janeiro. Com esta remessa a Fundação atinge cerca de 53,8 milhões de doses entregues ao Ministério. A pedido da Coordenação de Logística do Ministério da Saúde, as entregas semanais se manterão às sextas-feiras e não seguirão para o almoxarifado em São Paulo, conforme previsto anteriormente. Na noite desta quinta, mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer desembarcaram no Aeroporto de Viracopos para fazer parte do Plano de Imunização do governo federal.

*Com informações do Estadão Conteúdo