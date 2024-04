Fiscalização da Lei Seca flagra ‘fadas’ cobrando para ajudar motoristas na blitz

Flagrante foi feito por um drone operado pelos agentes da Lei Seca na Barra da Tijuca, zona oeste, no dia 14 de abril

André Borges/Agência Brasília Fiscalização da Lei Seca no Rio de Janeiro flagrou motoristas que cobram dinheiro para ajudar quem tenta escapar da blitz



A fiscalização da Lei Seca no Rio de Janeiro flagrou motoristas que cobram dinheiro para ajudar quem tenta escapar da blitz. Os agentes apelidaram esses motoristas de ‘fadas’ e eles cobram para retirar os veículos do local da fiscalização. O flagrante foi feito por um drone operado pelos agentes da Lei Seca na Barra da Tijuca, zona oeste, no dia 14 de abril, e as imagens foram divulgadas na sexta-feira (19). Durante a fiscalização, um motorista de camisa azul-claro foi multado por não possuir carteira de habilitação. Ele foi informado de que precisava apresentar uma pessoa habilitada para sair do local com o veículo. Neste momento, um homem de camisa preta se aproximou, sendo identificado como Thiago Almeida Bianchi de Mattos, o ‘fada’. Mattos é suspeito de ficar próximo à blitz para levar os carros de motoristas impedidos de dirigir, cobrando até R$ 300 pelo serviço.

Nas imagens divulgadas, Mattos assume o volante e o jogador entra no banco traseiro. O carro sai do local da blitz, mas percorre menos de 500 metros em uma viagem de 30 segundos. Após desembarcarem, os dois acertam o valor do serviço. O motorista sem carteira assume novamente o volante, mas é parado logo adiante por agentes da Lei Seca que monitoravam a situação por drone. Ambos foram levados para uma delegacia. O jogador de futebol foi multado duas vezes na mesma noite por dirigir sem habilitação, enquanto o motorista Thiago Almeida Bianchi de Mattos foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, Mattos cometeu um crime ao entregar a direção do carro a uma pessoa não habilitada, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Após pagar multa e perder sete pontos na carteira, ele responderá em liberdade. Um levantamento da Lei Seca mostrou que desde 2021, Mattos já dirigiu para 815 motoristas multados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA