Flávio Bolsonaro lamenta tragédia em Petrópolis e diz que sobrevoará local com o presidente

Senador se pronunciou sobre a tragédia e afirmou que irá ao local sexta-feira com o presidente, que estará retornando de viagem e vai diretamente para o Rio de Janeiro

Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil Senador disse que entrou em contato com ministros e garantiu que a população 'pode contar com o governo Bolsonaro'



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e deixaram 39 mortos até o momento. O parlamentar disse lamentar o episódio e as consequências para os moradores do local. “Corta o coração ver mais uma vez a região serrana do Rio de Janeiro sofrer tanto com os impactos das fortes chuvas que provocam deslizamentos de terra, enchentes que fazem vítimas fatais e deixam pessoas desalojadas”, afirmou Flávio em vídeo enviado à Jovem Pan. O senador também afirmou que conversou com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e informou que um caminhão-agência está sendo enviado para Petrópolis para auxiliar os moradores. Por fim, Flávio afirmou que, ao lado de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), irá sobrevoar Petrópolis na sexta-feira, 18. “Na sexta-feira eu vou estar junto do presidente Jair Bolsonaro fazendo um sobrevoo. Ele viria da missão oficial na Rússia direto para Brasília, mas mudou seu trajeto e irá para o Rio de Janeiro para se dirigir até a cidade de Petrópolis e reforçar todas as iniciativas que o governo federal possa fazer diretamente e em conjunto com as autoridades locais. Contem com o governo Bolsonaro em mais esse momento de dificuldade”, disse Flávio.