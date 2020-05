Flordelis presta novo depoimento sobre assassinato do marido

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Flordelis (PSD-RJ) prestará depoimento nesta quinta-feira (21) sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo



A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) presta nesta quinta-feira (21) novo depoimento à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, em inquérito que investiga o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Segundo a Polícia Civil, a audiência está prevista para as 13h.

Anderson do Carmo foi assassinado com vários tiros na garagem de casa, em Niterói, em junho de 2019.

Este será o primeiro depoimento da deputada federal desde que o delegado Allan Duarte Lacerda assumiu o caso, em janeiro. Alguns dos filhos de Flordelis a acusam de participação no crime.

A polícia identificou como suspeitos pelo crime Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, e Lucas Cezar dos Santos, filho adotivo do casal. Eles foram denunciados e presos pelo crime.

*Com Agência Brasil