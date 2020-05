Prefeitura de Florianópolis proíbe aluguel de imóveis para paulistas durante feriadão

EFE Preocupação é com o alto número de infecções pela Covid-19 em São Paulo: 37.640 casos e 3.029 mortes, enquanto o estado todo de Santa Catarina tem 5.413 casos e 91 óbitos



A Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, publicou nesta quarta-feira (20) um decreto que proíbe locações de imóveis residenciais por aplicativos de buscas ou reservas para moradores de São Paulo. A medida foi tomada após o feriadão antecipado decretado na capital paulista, que começa hoje e vai até domingo.

Além disso, ficou determinado o reforço nas barreiras sanitárias do aeroporto de Florianópolis até o dia 25, a fim de identificar possíveis pessoas sintomáticas da Covid-19, “testando especialmente passageiros vindos de São Paulo que possuam qualquer sintoma respiratório ou temperatura acima de 37,8º”.

A Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Vigilância Sanitária, também realizará blitz de veículos para averiguar as condições de saúde dos passageiros, com aferição de temperatura corporal e outros sintomas ligados ao coronavírus.

As fiscalizações noturnas de bares serão intensificadas para verificar o cumprimento de todas as medidas sanitárias. As forças de segurança devem atentar-se ainda às festas particulares e quaisquer outras aglomerações.

De acordo com o documento, o município é um dos destinos turísticos de escolha dos paulistanos e há uma previsão de que haja um deslocamento dessas pessoas para Florianópolis. A preocupação é com o alto número de infecções pela Covid-19 em São Paulo: 37.640 casos e 3.029 mortes, enquanto o estado todo de Santa Catarina tem 5.413 casos e 91 óbitos.