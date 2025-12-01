Jovem Pan > Notícias > Brasil > Fogos de artifício atingem público em inauguração de programação de Natal no RS

Fogos de artifício atingem público em inauguração de programação de Natal no RS

Não há informações sobre a quantidade de vítimas ou a gravidade dos ferimentos; as causas do acidente ainda serão esclarecidas 

  • 01/12/2025 11h39
Reprodução Fogos de artifício atingem público durante abertura de Natal em cidade gaúcha As causas do acidente ainda serão esclarecidas

Fogos de artifício atingiram espectadores neste domingo (30), durante a inauguração da programação de Natal da cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, resultando em feridos entre o público presente.

De acordo com o município, eles “foram prontamente atendidos”. Não há informações sobre a quantidade de vítimas ou a gravidade dos ferimentos. As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

O evento ocorreu na Praça Municipal Guido Giacomazzi. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os fogos de artifício explodiram na direção do público. Após o incidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul não respondeu a tentativa de contato. “Neste momento a Administração Municipal se solidariza e fica à disposição da comunidade”, disse a prefeitura.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

