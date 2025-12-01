Fogos de artifício atingem público em inauguração de programação de Natal no RS

Não há informações sobre a quantidade de vítimas ou a gravidade dos ferimentos; as causas do acidente ainda serão esclarecidas

Reprodução As causas do acidente ainda serão esclarecidas



Fogos de artifício atingiram espectadores neste domingo (30), durante a inauguração da programação de Natal da cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, resultando em feridos entre o público presente.

De acordo com o município, eles “foram prontamente atendidos”. Não há informações sobre a quantidade de vítimas ou a gravidade dos ferimentos. As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

O evento ocorreu na Praça Municipal Guido Giacomazzi. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os fogos de artifício explodiram na direção do público. Após o incidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul não respondeu a tentativa de contato. “Neste momento a Administração Municipal se solidariza e fica à disposição da comunidade”, disse a prefeitura.

