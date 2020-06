Fora da agenda prevista, Bolsonaro viaja para Minas Gerais

Na internet, perfis em redes sociais dizem que Bolsonaro estaria em Araguari

Isac Nóbrega/PR A agenda não estava prevista, mas foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto



O presidente Jair Bolsonaro postou na manhã deste sábado, 27, um vídeo no Twitter de um casal de aposentados da comunidade Baixa Quente, que fica em Araçuaí, Minas Gerais. O casal fala sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 e faz elogios e agradecimentos ao presidente. Junto à postagem, Bolsonaro escreve: “De tudo, dentro do possível, o @govbr está fazendo para garantir a mínima dignidade do povo!”.

O presidente não aparece na gravação. No entanto, há informações de que ele estaria em uma cidade mineira neste sábado. A agenda não estava prevista, mas foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto após o presidente chegar ao local. O motivo não foi informado.

Um casal muito humilde – Comunidade Baixa Quente – Araçuaí-MG – Vale do Jequitinhonha! – De tudo, dentro do possível, o @govbr está fazendo para garantir a mínima dignidade do povo! pic.twitter.com/gAJm1bHkJF — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 27, 2020

Mais cedo, antes da 9h, o comboio de veículos oficiais que sempre acompanha Bolsonaro seguiu para a Base Aérea de Brasília e, cerca de uma hora depois, voltou para o Palácio do Alvorada, segundo motoristas de veículos de imprensa que monitoram o local. No entanto, o presidente não foi visto em nenhum momento do trajeto, nem na Base Aérea.

Na internet, perfis em redes sociais dizem que Bolsonaro estaria em Araguari, outra cidade mineira, com nome parecido a Araçuaí, para participar de um evento neste sábado. O compromisso não teria sido informado pela Secom para evitar protestos.

No vídeo divulgado por Bolsonaro, a mulher fala que não se arrepende de ter votado em Bolsonaro para presidente. “Ó, o que ele tá fazendo pro povo. R$ 600, R$ 600 conto por mês. É brinquedo, menina? Milhões e milhões de gente”, disse. O vídeo parece ter sido gravado pela filha do casal.

*Com informações do Estadão Conteúdo