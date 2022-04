Foragido desde 2014, número dois do PCC é preso em Pernambuco

Valdeci Alves estava na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Polícia Rodoviária Federal Colorido é considerado o número dois do PCC



A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal prenderam neste sábado, 16, Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele é considerado o número dois da facção criminosa e estava foragido desde 2014. A prisão ocorreu na BR 116, no município de Salgueiro, sertão de Pernambuco. Segundo a PRF, o traficante foi abordado em uma caminhonete de luxo na rodovia e apresentou um documento com indícios de falsificação, o que chamou a atenção dos policiais. “O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro para realizar a identificação datiloscópica. No local, foi confirmada a identidade do foragido, que será encaminhado para apresentação à justiça”, disse a corporação em nota. Colorido estava na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.