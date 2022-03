Força Aérea Brasileira enviará avião para resgatar brasileiros que deixaram a Ucrânia

Aeronave deverá decolar na tarde de segunda-feira, 7, e tem como destino a cidade de Varsóvia, na Polônia; retorno ao Brasil está previsto para quinta-feira, 10

Flickr/Força Aérea Brasileira Avião tem como destino a cidade de Varsóvia, na Polônia



A Força Aérea Brasileira (FAB) irá enviar um avião para resgatar brasileiros que deixaram a Ucrânia após a invasão da Rússia. A aeronave é do modelo KC390 Millenium, e tem previsão de decolar na tarde da próxima segunda-feira, 7, em Brasília. O destino do avião é Varsóvia, na Polônia, onde os cidadãos brasileiros deverão seguir as definições do Ministério das Relações Exteriores (MRE) para embarcar. Serão realizadas paradas técnicas em Cabo Verde, Lisboa e Recife (PE). A chegada em território brasileiro está prevista para quinta-feira, 10, pela manhã. Saindo do Brasil, a aeronave transportará 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária. O envio da aeronave para resgatas os brasileiros acontece depois de uma determinação da Presidência da República e dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Dezenas de brasileiros já deixaram o país depois do início da invasão russa.