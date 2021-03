Força-tarefa fecha cassino com 200 pessoas em SP; famosos estavam na aglomeração

Eventos não estão permitidos no Estado por conta do agravamento da pandemia; jogo de azar ainda configura contravenção penal

Cerca de 200 pessoas participavam da festa, entre elas o jogador Gabigol, do Flamengo, e o cantor MC Gui



O deputado federal Alexandre Frota denunciou, através das suas redes sociais, um cassino de luxo que funcionava na Vila Olímpia, em São Paulo. O estabelecimento está localizado na Rua Alvorada, na Zona Sul. De acordo com o parlamentar, as pessoas foram flagradas sem máscara de proteção e compartilhavam copos e garrafas. Na força-tarefa estão envolvidos o Ministério Público, as policias Civil e Militar, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, o Procon SP, a Vigilância Sanitária, entre outras autoridades.

O vice-prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também esteve no local durante a madrugada. Cerca de 200 pessoas participavam da festa, entre elas o jogador Gabigol, do Flamengo, e o cantor MC Gui. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no Centro. Por conta do agravamento da pandemia, eventos e aglomerações estão não podem ser realizadas. Além disso, jogos de azar são configurados como contravenção penal.

Fase Emergencial

Até esse domingo, 14, o Estado de São Paulo está classificado na Fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo. A partir da segunda-feira, 15, até mesmo as atividades essenciais serão limitadas na região, que registra os maiores índices desde o início da crise sanitária. A chamada Fase Emergencial foi anunciada pelo governador João Doria como a mais restritiva até agora, na tentativa de conter a Covid-19. O Estado de São Paulo viveu a pior semana da pandemia com 2.548 mortes registradas nos últimos sete dias.