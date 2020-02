Forte chuva causa deslizamento e derruba casas em Osasco; assista

Reprodução À TV Globo, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, disse que vai disponibilizar espaço para abrigar afetados pelo volume de água



A forte chuva que atinge a cidade e região metropolitana de São Paulo desde a noite do domingo (9) causou um deslizamento de terra no Morro do Socó, em Osasco. Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostra o desespero na hora do acidente, na manhã da segunda-feira (10).

Em São Paulo, as chuvas continuam causando alagamentos e comprometem o deslocamento de muitos paulistanos. Em Osasco, um deslizamento chocou moradores no Morro de Socó, no Parque Imperial. Confira o momento em que a terra vem abaixo: pic.twitter.com/jLno0AfrTM — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 10, 2020

De acordo com 18º Agrupamento dos Bombeiros, não houve vítimas. A equipe está no local para retirar as pessoas de imóveis próximos ao local que desabou.

À TV Globo, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, disse que vai disponibilizar espaço para abrigar afetados pelo solo encharcado. Ele ainda afirmou que está em diálogo com o governo federal para que o problema seja solucionado.