Forte chuva coloca regiões de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Temporal na manhã deste sábado (7) atinge zonas norte, oeste e centro da capital, além da Marginal Tietê, menos de 24 horas após outra chuva causar estragos na cidade

  • Por Jovem Pan*
  • 07/03/2026 09h28
Divulgação/Governo de SP A passagem de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco para chuva forte e temporais em diversas regiões. Foto: Divulgação/Governo de SP A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo (8) .

A forte chuva que atinge São Paulo na manhã deste sábado (7) coloca regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.As zonas norte, oeste, o centro e a Marginal Tietê são as áreas afetadas. O temporal ocorre menos de 24 horas após a chuva provocar estragos na capital paulista e em outros municípios.

Temporal de sexta

Na sexta (6), a Defesa Civil do Estado de São Paulo chegou a emitir um alerta para moradores da capital. Na região de Santo Amaro, na zona sul, foi registrado transbordamento de córrego. Em Guarulhos, a chuva invadiu o saguão e salas da Câmara Municipal, chegando ao nível do joelho dos funcionários presentes no local.

A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo (8) . As precipitações acontecem entre a tarde e a noite e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O órgão municipal sinaliza ainda para a possibilidade de chuva rápida e isolada já no sábado com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira (10) na capital paulista.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue

– Sábado: entre 21ºC e 26ºC;- Domingo: entre 21ºC e 28ºC;

– Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;

– Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso amarelo é válido até esta sexta-feira.
*Estadão Conteúdo
