Forte chuva coloca regiões de São Paulo em estado de atenção para alagamentos
Temporal na manhã deste sábado (7) atinge zonas norte, oeste e centro da capital, além da Marginal Tietê, menos de 24 horas após outra chuva causar estragos na cidade
A forte chuva que atinge São Paulo na manhã deste sábado (7) coloca regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.As zonas norte, oeste, o centro e a Marginal Tietê são as áreas afetadas. O temporal ocorre menos de 24 horas após a chuva provocar estragos na capital paulista e em outros municípios.
Temporal de sexta
Na sexta (6), a Defesa Civil do Estado de São Paulo chegou a emitir um alerta para moradores da capital. Na região de Santo Amaro, na zona sul, foi registrado transbordamento de córrego. Em Guarulhos, a chuva invadiu o saguão e salas da Câmara Municipal, chegando ao nível do joelho dos funcionários presentes no local.
A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo (8) . As precipitações acontecem entre a tarde e a noite e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
O órgão municipal sinaliza ainda para a possibilidade de chuva rápida e isolada já no sábado com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.
A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira (10) na capital paulista.
Veja a previsão, segundo a Meteoblue
– Sábado: entre 21ºC e 26ºC;- Domingo: entre 21ºC e 28ºC;
– Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;
– Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.
