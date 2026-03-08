Jovem Pan > Notícias > Brasil > Forte chuva derruba parte de muro do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Forte chuva derruba parte de muro do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Apesar do incidente, não houve registro de feridos e as operações do local não foram afetadas

  • Por Jovem Pan*
  • 08/03/2026 22h04 - Atualizado em 08/03/2026 22h10
Reprodução/Instagram Parte do muro do Aeroporto de Congonhas desaba Parte do muro do Aeroporto de Congonhas desaba

Uma parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, caiu na tarde deste domingo (8) após o forte temporal que atingiu a capital paulista. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.

Apesar do incidente, não houve registro de feridos. Em nota, a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, informou que as operações não foram afetadas.

“As fortes chuvas ocorridas na tarde deste domingo (8), com elevado volume de água, provocaram a queda de trechos do muro patrimonial que cerca o Aeroporto de Congonhas”, disse “As áreas foram isoladas imediatamente após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto”, acrescentou.

O temporal provocou diversos problemas na capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o fim da tarde foram registrados centenas de chamados relacionados a enchentes, quedas de árvores e desabamentos.

A Defesa Civil também emitiu alertas para chuva forte e persistente em diferentes regiões da cidade.

 
*Estadão Conteúdo

