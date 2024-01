Forte temporal em Porto Alegre deixa ruas alagadas e causa estragos; veja vídeos

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decretou estado de alerta válido até às 10h desta quarta-feira, 16

Reprodução / X @portoalegre24h Chuvas intensas atingem a capital gaúcha; internautas registraram pontos de alagamento pela cidade



Porto Alegre (RS) foi atingida por forte temporal nesta terça-feira, 16, que ocasionou alagamento, falta de luz e queda de granizo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul tem previsão de chuvas intensas até a manhã desta quarta-feira, 17. O Inmet emitiu, ainda, dois alertas vermelhos (grande perigo) e um laranja (perigo) para os temporais no Estado. No momento, o aeroporto da capital gaúcha está fechado para aterrissagens e decolagens. Segundo informações do Climatempo, Porto Alegre sofreu com rajadas de vento a 89 km/h, por volta das 22h. Pelas redes sociais, internautas compartilharam imagens do momento. Um usuário do X (antigo Twitter) publicou um vídeos de sua casa inundada e disse: “A água que subiu pelos ralos na nossa casa. Chuva foi tenebrosa em Porto Alegre”. Confira:

