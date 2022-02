Fortes chuvas em Petrópolis deixam ao menos dezoito mortos

Buscas por sobreviventes e corpos prosseguem na cidade da região serrana do Rio de Janeiro; temporal deve continuar ao longo da quarta-feira

Reprodução / Twitter / @Lanadeholanda Fortes chuvas causaram perdas de vidas e estragos em Petrópolis



As fortes chuvas que atingiram nesta terça, 15, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixaram ao menos dezoito pessoas mortas. O Corpo de Bombeiros prossegue as buscas por sobreviventes e corpos na cidade, com 180 militares mobilizados. A situação teria ocorrido por causa de deslizamentos de terra, em especial um no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Em uma hora choveu 113 milímetros em Petrópolis, e o nível chegou em 259 milímetros em seis horas, mais do que os 238mm esperados para todo o mês de fevereiro. No total, 95 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil na região e os bombeiros realizam atendimentos em mais de 40 localidades. Vídeos que circulam pelas redes sociais demonstram deslizamentos, com carros arrastados e inundações. O município decretou estado de calamidade pública. De acordo com o site Climatempo, a chuva deve continuar caindo sobre a cidade nesta quarta, 16.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) afirmou estar conversando com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB) e disse ter orientado membros do seu gabinete a prestarem auxílio à cidade. “Estou em Barra Mansa com as agendas do Governo Presente no Médio Paraíba, mas atento aos danos que as chuvas estão causando em Petrópolis. Acabei de falar com o prefeito Rubens Bomtempo e orientei que parte dos secretários se desloque para apoiar a população no que for preciso”, afirmou em suas redes sociais, e acrescentou que que irá à cidade nesta quarta.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em visita oficial à Rússia, relatou ter tomado conhecimento da tragédia e se comunicado com os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da economia, Paulo Guedes, para auxiliarem a região. Marinho disse ter entrado em contato com Castro e que a Defesa Civil Nacional ajudará os órgãos do Estado e do município. “A cidade sofre as consequências de fortes chuvas, foram 200 mm nas últimas 4 horas, provocando o transbordamento de rios. Há 52 pontos de deslizamento. Liguei para o governador Claudio Castro e ofereci todo o apoio. Estamos em contato com a prefeitura e faremos todos os esforços para socorrer as vítimas. Nossa Defesa Civil Nacional está trabalhando com as defesas civis do estado e município. Determinei a ida do Secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, ao município”, afirmou o ministro.

Lamentamos a 6 vidas perdidas em Petrópolis-RJ, nesta terça. A cidade sofre as consequências de fortes chuvas, foram 200 mm nas últimas 4 horas, provocando o transbordamento de rios. Há 52 pontos de deslizamento. Liguei para o gov @claudiocastroRJ e ofereci todo o apoio. Segue 👇 — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) February 15, 2022

Esse é o momento de prestar socorro e apoiar as forças estaduais e municipais na remoção das pessoas das áreas de risco, bem como de oferecer todo o suporte aos desabrigados. O PR @jairbolsonaro nos determinou mobilização em benefício das pessoas. — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) February 15, 2022

Chocada com as imagens que chegam de Petrópolis. Cada ano tudo piora, as mudanças climáticas ficam mais fortes (e mais evidentes) e nada é feito. Nada. Estamos muito lascadas. pic.twitter.com/yvO17fDg2s — Lana 🏳️‍⚧️ LINDA & QUEBRADA (@lanadeholanda) February 16, 2022

A gravidade da crise climática em dois posts: Hoje, em Petrópolis (RJ), choveu em apenas 6 horas mais do que o esperado para o mês inteiro. (Segue) pic.twitter.com/BzcMTlDD91 — André Trigueiro (@andretrig) February 15, 2022

Estou arrasado pelo que está acontecendo com Petrópolis/RJ hoje. Um caos. Fico indignado em ver que a prefeitura faz vista grossa pra essa situação que se encontra algumas casas.

Morei lá e sei que toda chuva é uma catástrofe. pic.twitter.com/MPFmofHtJ0 — Peter (@peterjordan100) February 15, 2022

Situação gravíssima provocada pelas chuvas em Petrópolis. O governo estadual e federal precisam agir imediatamente para socorrer os moradores da cidade. Falei com o prefeito @rubensbomtempo e vamos ajudar no que for necessário. pic.twitter.com/YJQEH0DvnZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 15, 2022

Que tristeza!! Após fortes chuvas em Petrópolis o solo acabou cedendo e levando diversas casas pic.twitter.com/2Ku5wY134D — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) February 15, 2022