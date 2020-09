Franca e Ribeirão Preto progridem e todo Estado está na Fase 3 do Plano SP

De acordo com Doria, a progressão só foi possível porque as regiões registraram uma queda acentuada no número de óbitos e internações

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT O Estado de São Paulo tem nesta sexta 882.809 casos confirmados da Covid-19 e 32.338 óbitos



O governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (11), que as regiões de Franca e Ribeirão Preto progrediram para a Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. Assim, agora todo o Estado está no mesmo patamar de enfrentamento da Covid-19 e flexibilização das medidas restritivas. De acordo com o governador João Doria, a progressão só foi possível porque as regiões registraram uma queda acentuada no número de óbitos e internações — além da taxa de ocupação dos leitos de UTI estar em torno de 52%. “A pandemia regride de maneira sólida e estamos caminhando para a 8ª semana consecutiva de queda dos números”, comemorou com cautela. A Fase Amarela permite a reabertura de bares, restaurantes e comércio.

Doria também anunciou que, a partir de agora, as atualizações do Plano serão mensais — e não mais quinzenais. A próxima classificação acontece no dia 9 de outubro. “O monitoramento por períodos mais longos vai nos dar a segurança necessária para progredir até a Fase 4 – Verde“, disse. Segundo o governador, se os indicadores registrarem pioras, a regra de rebaixamento imediato para a Fase 1 – Vermelha está mantida. O Estado de São Paulo tem nesta sexta 882.809 casos confirmados da Covid-19 e 32.338 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 52,5% no Estado e em 52,2% na Grande São Paulo. Em relação ao número de internados, 4.556 estão em UTI e 6.075 em enfermarias.