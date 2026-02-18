De acordo com a Defesa Civil, previsão é de risco de granizo, alagamentos e deslizamentos entre essa quarta (18) e quinta-feira (19)

Marcelo Camargo / Agência Brasil Frente fria coloca estado de SP em alerta para chuvas fortes e risco de alagamentos



A passagem de uma frente fria em alto mar deve mudar o tempo e trazer chuvas fortes para o estado de São Paulo nas próximas horas. Segundo comunicado divulgado pela Defesa Civil, a previsão é de temporais, raios e rajadas de vento entre esta quarta-feira (18) e a quinta-feira (19), com maior impacto esperado para a faixa leste do estado.

Nesta quarta, embora o dia tenha amanhecido com temperaturas amenas e chuva fraca em pontos do interior, o cenário deve se intensificar nas próximas horas. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas de chuva fortes, que podem vir acompanhadas de eventual queda de granizo.

A instabilidade persiste na quinta-feira. Mesmo com o afastamento gradual do sistema, há previsão de continuidade de chuvas isoladas e fortes. O principal ponto de atenção é o volume acumulado de água, especialmente no leste paulista.

Para a sexta-feira (20), a previsão indica sol entre muitas nuvens, o que deve elevar as temperaturas. O calor, junto com a alta umidade, favorece a formação de novas áreas de instabilidade. A Defesa Civil informou que moradores de regiões que fazem divisa com Minas Gerais e do leste paulista devem ficar atentos a possíveis pancadas de chuva com ventos fortes no decorrer do dia.

O órgão informou que a orientação é para que a população evite buscar abrigo sob árvores durante as tempestades, devido ao risco de raios e quedas de galhos, e não tente atravessar ruas ou avenidas alagadas.