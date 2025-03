Frente fria faz temperaturas caírem no Sul e causa chuvas fortes em São Paulo

Calor está começando a diminuir no país, trazendo um alívio para as regiões afetadas pelo clima mais quente

Reprodução/Jovem Pan News Paula Nobre fala sobre a chegada da frente fria durante o Jornal da Manhã



Uma frente fria está afetando o clima em várias regiões do Brasil. No Sul do país, ela trouxe queda nas temperaturas, com mínimas variando entre 10ºC e 12ºC em áreas do oeste do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a frente fria passou de maneira superficial, resultando em um aumento da nebulosidade. No entanto, a previsão para hoje indica a formação de nuvens carregadas, especialmente na faixa leste do Estado, incluindo a região metropolitana e o litoral, com possibilidade de chuvas fortes.

Além de São Paulo, outras áreas como Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina e a região serrana do Rio de Janeiro também devem enfrentar pancadas de chuva. No norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo permanece firme e quente, sem a presença de nuvens carregadas. No norte do Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva volumosa, podendo chegar a 50 mm em pontos isolados. No Centro-Oeste do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, o calor persiste, com temporais previstos para a tarde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As temperaturas máximas para hoje indicam calor em várias capitais. Em São Paulo, a máxima deve atingir 30ºC com previsão de temporais à tarde. Curitiba terá uma temperatura mais amena, com máxima de 25ºC, enquanto Brasília pode chegar a 32ºC. No Nordeste, Alagoas continua a enfrentar chuvas, que devem persistir nos próximos dias. Apesar das chuvas, as temperaturas elevadas estão começando a diminuir, trazendo um alívio para as regiões afetadas pelo calor intenso.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA