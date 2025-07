Frente fria provoca queda de temperatura e pode trazer chuva a São Paulo

Com umidade entre 55% e 95%, a qualidade do ar aumenta a partir de quinta-feira (23) na cidade, após recorde de tempo seco dias atrás

Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Um novo sistema frontal é previsto passar pelo leste paulista no início da próxima semana



Uma nova frente fria está avançando do Sul ao Sudeste do Brasil e deve causar diminuição na temperatura nessas regiões, além de chuva no litoral do Sudeste. Por conta disso, a capital paulista agora pode receber alguma chuva nos próximos dias, mas não muito significativa, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). Conforme o órgão municipal, deve haver “apenas aumento da nebulosidade e queda das temperaturas, principalmente durante as tardes da quinta (24) e da sexta-feira (25)”. “Um novo sistema frontal é previsto passar pelo leste paulista no início da próxima semana, com chuva fraca e declínio das temperaturas”, afirma.

Nesta quarta-feira (23), a mínima e máxima previstas pelo CGE para São Paulo são de 11ºC e 23ºC, com 42% de umidade relativa do ar. Já na quinta, os termômetros devem ficar entre 12ºC e 21ºC, com umidade entre 55% e 95% – a qualidade do ar vem aumentando esta semana na cidade, após recorde de tempo seco dias atrás. No centro do País, o tempo seco segue em estados alarmantes, com alerta de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o interior de São Paulo e Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e parte da Bahia, do Pará e de Rondônia. Há risco de queimadas, segundo o Climatempo.

A empresa de meteorologia Climatempo prevê também clima instável no Sul. “Uma baixa pressão sobre o Paraguai e o deslocamento marítimo de uma frente fria favorecem as pancadas de chuva, que chegam com intensidade moderada a forte, principalmente no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina”, diz. “Nas demais regiões (do Sul), o tempo segue firme, com destaque para as temperaturas no Rio Grande do Sul, que devem cair devido à presença de uma massa de ar polar.” No extremo Norte, na região de Amapá, há alerta de perigo potencial do Inmet para chuvas intensas.

Veja a previsão para os próximos dias:

– São Paulo (SP): mínima de 12ºC e máxima de 23ºC até sexta-feira, 25, e de 14ºC e 28ºC no fim de semana. Pode haver garoa entre quinta e sexta;

– Rio de Janeiro (RJ): mínima de 16ºC e máxima de 24ºC entre esta quinta e sexta-feira e de 18ºC a 30ºC no fim de semana. Pode chover entre esta quarta-feira, 23, e sábado, 26;

– Brasília (DF): mínima de 14ºC e máxima de 29ºC até o domingo, sem previsão de chuva;

– Campo Grande (MS): mínima de 17ºC e máxima de 34ºC até domingo, sem previsão de chuva;

– Manaus (AM): mínima de 24ºC e máxima de 34ºC até domingo, com possibilidade de chuva nesta quarta, 23, na sexta e no sábado;

– Palmas (TO): mínima de 20ºC e máxima de 35ºC até domingo, sem chuva;

– Natal (RN): mínima de 22ºC e máxima de 28ºC até domingo, com possibilidade de chuva todos os dias;

– Salvador (BA): mínima de 20ºC e máxima de 27ºC até domingo, com chance de chuva todos os dias;

– Curitiba (PR): mínima de 9ºC e máxima de 21ºC até domingo, com possibilidade de chuva todos os dias exceto sábado;

– Porto Alegre (RS): mínima de 9ºC e máxima de 21ºC até domingo, com chance de chuva nesta quarta, na quinta, no sábado e no domingo.

As previsões de mínima e máxima são do Climatempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo