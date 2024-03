Fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró são vistos por moradores, e agentes fazem novo cerco

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da Penitenciária Federal no Rio Grande do Norte no dia 14 de fevereiro; esta é a primeira fuga da história em um sistema prisional federal

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes da Força Nacional e policiais da tropa federativa disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizam buscas na divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, pelos presos que fugiram da Penitenciária Federal em Mossoró (RN). De acordo com o ministério, ao menos 500 policiais federais, rodoviários federais e militares dos dois estados estão empenhados nas buscas.



Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossóro, no Rio Grande do Norte, foram avistados novamente por moradores no município de Baraúna (RN) durante a madrugada. A força-tarefa que atua na busca pelos fugitivos realiza, agora, um novo cerco em uma fazenda na cidade. De acordo com investigadores, os criminosos invadiram um galpão agrícola e chegaram a agredir o proprietário do local. A polícia acredita que eles buscavam suprimentos. Na sexta-feira, 29, os fugitivos foram vistos por duas mulheres próximo a uma plantação de banans. Este domingo marca o 19º dia de busca pelos fugitivos, que tem se concentrado na zona rural de Mossoró e Baraúna. A força-tarefa conta com agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias locais.

Como mostrou o site da Jovem Pan, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro, marcando a primeira fuga da história em um sistema prisional federal. Eles são suspeitos de terem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Os detentos utilizaram uma barra de ferro retirada da própria cela para escavar um buraco na luminária e, desta forma, conseguiram escapar. A fuga dos prisioneiros foi considerada grave pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que informou medidas para reforçar a segurança nas unidades, como a nomeação de mais policiais penais federais e a ampliação das muralhas ao redor dos presídios.