Fugitivos são vistos por moradores de Mossoró, e polícia encontra pegadas e roupas

Força tarefa tem equipe de 300 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias Militar e Civil

Secretaria Nacional de Políticas Penais / Divulgação Forças de segurança continuam as buscas pelo perímetro de Mossoró



Uma equipe mobilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e composta por cerca de 300 agentes ainda realiza diligências na busca pelos dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN). Nesta sexta-feira, 16, moradores da região disseram ter visto os dois presos pelas redondezas. De acordo com eles, a fisionomia de duas pessoas que estavam passando pelo local corresponde às imagens divulgadas pela polícia. São eles: Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. Pela região, a polícia encontrou pegadas, duas camisas e um lençol, sendo que uma das camisas faz parte do uniforme utilizado na penitenciária. As forças de segurança continuam as buscas pelo perímetro de Mossoró, mas também nas divisas com a Paraíba e o Ceará. Na quinta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que os fugitivos ainda estavam em um raio de 15 km entre o presídio e o centro da cidade, tendo em vista que, no dia anterior, uma casa na zona rural foi furtada com roupas e alimentos.

A força tarefa é composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias Militar e Civil de Mossoró, que utilizam helicópteros e drones para as buscas. Como mostrou o site da Jovem Pan, os dois fugitivos aproveitaram um banho de sol para fugir por meio de uma abertura no teto da cela. Eles utilizaram ferramentas que estavam espalhadas pelo local, que passava por uma obra. Lewandowski afirmou que medidas serão tomadas para reforçar a segurança nas penitenciárias federais do país, já que esta foi a pirmeira fuga registrada na história das unidades prisionais administradas pela União. Entre as novas medidas anunciadas pelo ministro estão a construçaõ de muralhas, uso de reconhecimento facial para entrada no presídio, ampliação do sistema de alarme e nomeação de 80 policiais penais federais já aprovados em concurso.

*Com informações da repórter Janaína Camelo