Funai diz que não há sinais de violência contra Yanomamis e que ‘narrativas’ podem trazer prejuízos ao Brasil

Presidente da fundação, Marcelo Xavier afirma que o governo teme que denúncias dificultem a aprovação do projeto que autoriza mineração em terras indígenas

Foto: Mário Vilela/Funai Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai)



O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, afirmou que não há sinais de violência contra os indígenas Yanomamis em Roraima. Em entrevista à Jovem Pan News, ele ressaltou que o governo quer dar respostas sobre o suposto desaparecimento da aldeia, mas precisa de tempo para investigação. “Nós temos outros casos em que houve a divulgação de fatos, em que se cria toda uma narrativa, inclusive a nível internacional, com prejuízo ao Brasil, às commodities brasileiras e, quando vai se averiguar o fato, ele simplesmente não existe”, afirmou Xavier.

Na semana passada, um representante indígena denunciou que uma criança yanomami teria sido morta e estuprada por garimpeiros. Depois disso, houve relatos de que a aldeia teria desaparecido. A frase “cadê os Yanomami?” passou a ser compartilhada por usuários e celebridades nas redes sociais. O caso é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O presidente da Funai afirmou que o engajamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e da sociedade é importante para a apuração do ocorrido. Ele também lembrou que a briga com os garimpeiros no local se arrasta há décadas e é “de difícil solução”. Xavier disse ainda que o governo brasileiro teme que as denúncias dificultem a aprovação do projeto de autorização de mineração em terras indígenas.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin