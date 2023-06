Funcionário da CPTM mata colega a tiros na Estação da Luz e deixa outro ferido

Em nota, empresa informou que o caso aconteceu por volta das 16h deste domingo, 25; autor está foragido

Rovena Rosa/Agência Brasil Funcionário da CPTM mata colega a tiros na Estação da Luz



Um funcionário da Central Metropolitana de Trens Metropolitanos (CPTM) atirou em dois colegas neste domingo, 25, na Estação da Luz, região central de São Paulo, e fugiu. Um dos atingidos morreu e o outro foi levado para o hospital, segundo a CPMT. O caso aconteceu por volta das 16h deste domingo, 25. “Na tarde deste domingo, 25, por volta das 16h, um funcionário da CPTM disparou contra dois colegas na área interna da Estação da Luz, fugindo em seguida”, diz a nota. “Dois colaboradores foram levados para a Santa Casa. Um maquinista, com ferimento no pé, foi medicado e passa bem. Um supervisor de tração, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu”, acrescenta. A CPTM informou que acionou a Policia Militar e vai colaborar com a autoridade policia para elucidar o caso. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que caso foi apresentado ao 2° DP (Bom Retiro) para o registro do boletim de ocorrência que está em andamento e todas as circunstâncias do fato serão investigadas. A PM também informou que o funcionário morto foi atingido no tórax.