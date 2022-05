Funcionário do McDonald’s é baleado após discutir com cliente no Rio de Janeiro

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e informou que o atendente foi enviado a um hospital; a polícia está colhendo imagens de segurança para ajudar nas investigações

Um atendente da rede de fast-food McDonald’s foi agredido e baleado por um cliente após uma discussão causada por um cupom de desconto. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 9, em uma unidade da empresa localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A agressão teria começado após um cliente fazer um pedido e dizer que tinha um cupom de desconto ao fim do atendimento. Ao ser respondido pelo atendente, que explicou que o código deveria ser apresentado no começo da compra, o cliente ficou insatisfeito, deu um soco no rosto do funcionário, entrou na loja e disparou contra ele. A Polícia informou que o caso está sendo investigado no 32º DP (Taquara) e que agentes estão realizando diligências e colhendo imagens de câmeras de segurança. Em nota, o McDonald’s disse lamentar “profundamente” a situação e informou que o funcionário foi levado para uma unidade hospitalar. “A empresa está acompanhando e dando todo o suporte para seus familiares e já está colaborando com as investigações sobre o caso”, disse a empresa.