Funcionários do MPSP relatam tremores e deixam sede da instituição em São Paulo

Em nota, o Ministério Público de São Paulo informou que o prédio passou por vistorias que atestaram sua segurança

Reprodução/Google Street View Sede do MPSP fica localizado na Rua Riachuelo, próximo à Praça da Sé, no Centro de São Paulo



Funcionários do Ministério Público de São Paulo (MPSP) deixaram o prédio sede da instituição, na região central da cidade de São Paulo, após terem sentido tremores. O prédio sede do MPSP fica localizado na Rua Riachuelo, próximo à Praça da Sé. Em nota, o MPSP confirmou que alguns servidores disseram ter sentido tremores no edifício, alegando que eles poderiam ser “reflexos do terremoto ocorrido no Chile“. Em seguida, a instituição informou que sua equipe de engenharia foi acionada e realizou uma inspeção no prédio, não encontrando problemas estruturais e “atestando a segurança”. Não foram registrados feridos durante o episódio. O terremoto citado pelo MPSP atingiu o Chile na terça-feira, 21, tendo magnitude 5,5 graus na escala Richter. Não foram registrados feridos ou mortos.