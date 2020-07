Fundador da Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal

Segundo a força-tarefa, o crescimento patrimonial de Nunes ocorreu na mesma época que os crimes tributários

Reprodução CNN Além das três prisões, a operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão em MG e no ABC Paulista



O fundador da rede Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, foi preso na manhã dessa quarta-feira (8) em São Paulo em uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A filha dele, Laura Nunes, também foi presa na região metropolitana de Belo Horizonte. As investigações indicam que aproximadamente R$ 400 milhões em impostos foram sonegados em 5 anos.

A força-tarefa recebeu o nome de “Direto com o Dono” e é formada pelo Ministério Público de Minas (MPMG), pela Receita Estadual e pela Polícia Civil. Além das três prisões, a operação cumpre mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Nova Lima (MG) e em Santo André (SP) — um deles para Rodrigo Nunes, irmão de Ricardo. Um mandado de prisão está em aberto, para o diretor superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães. Até as 8h, ele estava foragido. Até o momento, a assessoria de imprensa da Ricardo Eletro e do empresário Ricardo Nunes ainda não se pronunciaram.

Denúncia

De acordo com o Ministério Público de MG, a rede de varejo cobrava dos clientes o valor correspondente aos impostos embutido no preço dos produtos, mas não repassava ao governo. O MPMG informou também que a empresa se encontra em recuperação judicial e não tem condições de arcar com dívidas.

Além dos mandados de prisão, a Justiça determinou o sequestro dos bem imóveis de Ricardo, que estão avaliados em R$ 60 milhões. Eles estão registrados em nome de suas filhas, mãe e irmão. Segundo a força-tarefa, o crescimento patrimonial de Nunes ocorreu na mesma época que os crimes tributários. Isso seria caracterizado como lavagem de dinheiro. Ricardo Nunes é o ex-principal acionista da rede varejista.