Furacão Milton causa cancelamento de voos de companhias aéreas brasileiras

O furacão Milton, que avança em direção à Flórida, está causando perturbações nas operações aéreas de companhias brasileiras. Com ventos que superam os 257 km/h, as empresas aéreas decidiram cancelar diversos voos programados para os dias 9 e 10 de outubro. No total, 16 voos das companhias Latam, Gol e Azul foram suspensos devido à tempestade. A Gol, por exemplo, cancelou seis voos que ligavam Brasília e Fortaleza a Orlando. Para amenizar os transtornos, a companhia aérea anunciou a criação de voos extras para o dia 12 de outubro. Já a Azul interrompeu oito voos, com suas operações em Orlando paralisadas em função das condições adversas. A Latam, por sua vez, cancelou dois voos nesta quarta-feira, mas manteve suas operações em Miami sem alterações.

Os passageiros que tiveram seus voos cancelados têm a opção de remarcar suas passagens sem custos adicionais ou solicitar o reembolso, dependendo das regras da tarifa que adquiriram. Essa medida visa oferecer maior flexibilidade e suporte aos viajantes afetados pela situação climática. O governador da Flórida, Ron DeSantis, emitiu um alerta sobre os possíveis danos que o furacão pode causar à infraestrutura local e ao setor comercial. As autoridades estão em alerta máximo, monitorando a evolução do furacão e preparando-se para responder a quaisquer emergências que possam surgir.

