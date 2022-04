‘Gatinha da Cracolândia’ é condenada a cinco anos de prisão por tráfico de drogas

Lorraine Romeiro, de 19 anos, foi presa em flagrante em junho de 2021; antes influenciadora, está em prisão domiciliar por ter filha pequena

Lo Bauer / Instagram / Montagem de fotos Lorraine foi presa por tráfico de drogas em São Paulo em julho



A influenciadora Lorraine Cutier Bauer Romeiro, conhecida como ‘Gatinha da Cracolândia‘, foi condenada a cinco anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas nesta segunda, 11. O juiz Fernando Augusto Andrade Conceição, da 14ª Vara Criminal da Justiça de São Paulo, determinou ainda o pagamento de multa de R$ 50 mil e que ela fique em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença, por ter uma filha pequena. Lorraine foi presa em flagrante no dia 21 de junho de 2021, quando estava com 10 porções de cocaína, 10 de crack e seis de maconha na rua Helvétia, no centro de São Paulo, área conhecida como Cracolândia por reunir usuários de drogas que vivem em situação de rua. Apesar da determinação de prisão domiciliar nesse processo, Lorraine se encontra no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Franco da Rocha, por responder a processo em outro caso, também por tráfico.

“Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que a ré foi flagrada trazendo com ela cocaína e maconha, na Cracolândia, “mercado” de entorpecentes muito conhecido na cidade de São Paulo. Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (10 porções de cocaína, 10 de crack e 06 de maconha), o local (escondidas em suas vestes) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (a acusada, ao tentar se afastar de um cordão de bloqueio dos guardas civis, foi visualizada pelos policiais militares que resolveram abordá-la, ocasião em que uma policial feminina foi chamada e fez a busca pessoal, acabando por encontrar as drogas na posse da denunciada escondidas nas vestes íntimas)”, escreve Conceição na sentença, ao explicar a condenação. No outro caso, Lorraine e o namorado foram presos na casa em que viviam em Barueri, num local com mais de 400 porções de drogas. No dia, ela confessou envolvimento com o tráfico e apontou o local onde guardavam as drogas, e onde foram encontradas quantidades maiores de entorpecentes.