Gato é resgatado com vida pelos bombeiros após nove dias soterrado em Petrópolis; veja o vídeo

Animal foi encaminhado para tratamento veterinário e será acompanhado por órgão do governo estadual

Reprodução / Twitter / @GovRJ Gato foi resgatado com vida após nove dias soterrado em Petrópolis



Um gato que estava soterrado em Petrópolis por nove dias foi resgatado na manhã desta quarta, 23, pelos bombeiros que ainda buscam vítimas nos locais atingidos por deslizamentos de terra. O animal estava debaixo da terra no bairro Sargento Boening desde a terça passada, 15, dia em que a cidade foi atingida por fortes chuvas que vitimaram aos menos 198 pessoas. “Um gato retirado vivo, ó… Bichinho, você perdeu umas seis vidas”, diz um homem que estava no local, em vídeo que foi publicado pelo governo estadual do Rio de Janeiro nas redes sociais. O felino foi levado para ponto de apoio do Corpo de Bombeiros e aguarda avaliação veterinária. O programa RJPet, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, dará assistência ao gato.