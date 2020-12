Geek Week da Riachuelo traz lançamentos exclusivos e nova coleção Disney Pets

Campanha #VivaSeuUniverso traz linha inédita de produtos do seriado ‘The Office’, itens exclusivos para bebês com o tema ‘Star Wars’ e o melhor dos mundos de DC Comics, Marvel e Assassin’s Creed

Divulgação/Riachuelo Campanha #VivaSeuUniverso traz produtos exclusivos de filmes e seriados e uma inédita linha para pets



Quem é geek sabe: não há nada que represente mais um geek do que vestir a camiseta do seu game, personagem, série ou filme favorito. Por isso, a Riachuelo também vestiu essa camisa e abraçou mais uma vez as novidades do universo com uma coleção repleta de produtos e licenças. Com a campanha #VivaSeuUniverso, a marca trouxe novos lançamentos para a Geek Week, dando ouvido à demanda e aos pedidos dos fãs. “Trabalhamos com a inclusão de novas marcas, novas categorias e reforçamos novos mundos para atender cada vez melhor os fãs. Em um ano tão desafiador como esse, com novas tendências e comportamento de consumo, buscamos trazer novidades que contemplassem esse momento, como os kits camisetas com máscaras, novos produtos para home office, decoração para a casa e a linha pet. Além do lançamento de marcas que ressurgiram, como a série ‘The Office’. A Riachuelo, sendo uma das varejistas que lidera o mercado de produtos geek no Brasil, reforça seu posicionamento dentro deste universo, apresentando coleções que foram desenvolvidas por uma curadoria inteligente. Decidimos explorar ainda mais o mercado ampliando nossas coleções para atender a esse novo momento”, conta Julia Medeiros, gerente de licenciamento da marca.

A linha de moda praia, pijamas, acessórios para trabalhar em casa, itens para pets e decoração estão entre as maiores apostas, além da linha completa de confecção para adultos, jovem, infantil e bebê. Este ano, a marca trouxe lançamentos da linha inédita de “The Office” no Brasil, kits de camisetas com máscaras de diversos personagens e uma nova linha baby de “Star Wars“, que são itens exclusivos das coleções da Geek Week. A Riachuelo realizou uma grande curadoria de produtos geeks e trouxe o melhor dos mundos de DC Comics, Marvel, Assassin’s Creed, Resident Evil, Caverna do Dragão, Mortal Kombat, Ghostbusters, entre outros. As peças são para todas as idades e gêneros, inclusive para os pets. Uma novidade da Riachuelo é o lançamento da coleção Disney Pets, com itens especiais para cães e gatos. As primeiras linhas da coleção são das temáticas de “Toy Story”, que celebra 25 anos de história neste ano, e “Star Wars”, com seus grandes clássicos e personagens.

Também para a Geek Week, a marca ressalta a linha de produtos licenciados da Casa Riachuelo. Desde pratos a copos, jogos americanos e aventais, a Riachuelo traz itens exclusivos para casa e cozinha que são indispensáveis para decorar a casa por completo. Os produtos da categoria estão disponíveis no site, no aplicativo e nas lojas físicas a partir de R$12,90. Confira mais sobre a Geek Week AQUI e acompanhe as novidades. Com mais de 70 anos de história e 40 mil colaboradores, a Riachuelo trabalha com o propósito de transformar vidas por meio da moda. Unindo inovação, dinamismo e agilidade para entregar coleções e produtos para todos os estilos, a rede é uma das principais referências do setor e reconhecida como uma das maiores empresas de moda do Brasil. Com o maior parque fabril da América Latina, são mais de 30 milhões de clientes no cartão Riachuelo e mais de 320 lojas próprias espalhadas pelo país. Conheça a trajetória da marca e as pessoas que estão por trás de cada peça AQUI.