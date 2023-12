Governador do Espírito Santo assina decreto para substituir gasolina por etanol nos veículos do Estado

Medida deve resultar na redução da emissão de cerca de 13.200 toneladas de gás carbônico

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está presente na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), que acontece em Dubai. Durante o evento, ele assinou um decreto que tem como objetivo substituir o uso de gasolina por etanol em todos os veículos pertencentes ao Estado. De acordo com Casagrande, a medida resultará na redução da queima de aproximadamente 8 milhões de litros de gasolina por ano. Além disso, essa substituição também contribuirá para a diminuição da emissão de cerca de 13.200 toneladas de gás carbônico. O governador ressaltou que essa quantidade de emissões evitadas é equivalente ao plantio de 2.160 hectares de floresta por ano. Ele também destacou que o uso do etanol é uma tecnologia que o estado domina há décadas. Quanto à realização da COP30 no Brasil, Casagrande acredita que esse evento será capaz de chamar a atenção de toda a população, empresários e poder público para a importância do tema das mudanças climáticas. Além disso, ele acredita que a realização da conferência no país ajudará a impulsionar a adoção de medidas de descarbonização e a evolução nesse sentido.