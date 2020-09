Governador do MS, Reinaldo Azambuja está com Covid-19

Reinaldo Azambuja é o 14º governador a contrair a doença causada pelo novo coronavírus

Victor Chileno/ALMS Aos 57 anos, ele tem sintomas leves e ficará em isolamento, trabalhando de casa



O governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, testou positivo para Covid-19. Aos 57 anos, ele tem sintomas leves e ficará em isolamento, trabalhando de casa. De acordo com a assessoria do governo, Azambuja passa bem e iniciou a quarentena nesta quinta-feira (17). Segundo a administração estadual, os servidores e secretários que tiveram contato com ele serão testados. Na terça-feira (15), Reinaldo Azambuja esteve com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir a questão nas queimadas no Pantanal — que atingem o Estado.

Outros governadores infectados

Reinaldo Azambuja é o 14º governador a contrair a doença causada pelo novo coronavírus. Antes dele, ficaram doentes Wilson Witzel (Rio de Janeiro), Helder Barbalho (Pará), Renan Filho (Alagoas), Paulo Câmara (Pernambuco), Antonio Denarium (Roraima), Renato Casagrande (Espírito Santo), Mauro Mendes (Mato Grosso), Carlos Moisés (Santa Catarina), Belivaldo Chagas (Sergipe), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Doria (São Paulo), Wilson Lima (Amazonas) e Ibaneis Rocha (DF).