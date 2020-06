Governador do MT, Mauro Mendes testa positivo para covid-19

Reprodução/Facebook A primeira-dama Virginia Mendes também já realizou o exame e o seu resultado foi negativo, assim como o dos seus filhos



O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou nesta quinta (4) que testou positivo para covid-19. O resultado do exame saiu na quarta (3), quando também foi feita a contraprova que confirmou a infecção pelo novo coronavírus.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mendes disse que está bem, sem sintomas e vai trabalhar de casa nos próximos dias. “Nós teremos que adotar, como todo cidadão, o protocolo de afastamento, de isolamento, para evitar que haja uma continuidade na cadeia de transmissão”, disse.

A primeira-dama Virginia Mendes também já realizou o exame e o seu resultado foi negativo, assim como o dos seus filhos — mas todos ficarão em isolamento. Os secretários e assessores que tiveram contato com o governador passarão por exames, que já começaram a ser realizados.

Eles continuam no exercício da função, contudo, com a redução no atendimento em seus gabinetes, até que os resultados dos exames sejam liberados. Os profissionais que são do grupo de risco já passaram a atuar em teletrabalho.

Mauro Mendes agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde e reforçou que o governo continuará a tomar todas as medidas necessárias contra a covid-19. O governador pediu ainda que a população adote o uso da máscara, as medidas de higiene e de isolamento social.

“Quero pedir à população de Mato Grosso que continue tomando muito cuidado, a doença é séria. Se você puder fique em casa, se você tem que sair para trabalhar, faça isso com maior nível de segurança possível”, disse Mendes, destacando que a maior parte das atividades econômicas do estado estão em funcionamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Mato Grosso registrou, até a tarde de ontem, 3.029 casos confirmados da covid-19 e 79 mortes em decorrência da doença.

*Com informações da Agência Brasil