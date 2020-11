Governo Bolsonaro anuncia adesão à iniciativa dos EUA contra 5G da China

Chamado de Clean Network, iniciativa foi lançada por Donald Trump

O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) aderiu ao programa dos Estados Unidos contra o avanço da China na tecnologia 5G. O apoio à iniciativa Clean Network (Rede Limpa, em português), que foi lançada pelo governo de Donald Trump, foi anunciado nesta terça-feira,10, durante uma cerimônia realizada no Palácio no Itamaraty.

O evento contou com a participação do secretário de Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Keith Krach, e do secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva. Nem Bolsonaro nem Trump foram citados nominalmente durante o evendo. Ao comentar a adesão à iniciativa, Costa e Silva disse que “o Brasil apoia os princípios propostos no Clean Network dos Estados Unidos”.

