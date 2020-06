Governo anunciará classificação de regiões do Plano SP a cada duas semanas

O estado de São Paulo tem 191.517 casos confirmados de Covid-19 e 11.521 mortes, segundo a secretaria de Saúde

Rogério Galasse/Estadão Conteúdo João Doria é o atual governador de São Paulo



O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (17) que as classificações das regiões metropolitanas e demais cidades que estão dentro do Plano São Paulo serão finalizadas às quintas-feiras e divulgadas em coletiva de imprensa às sexta-feiras para que as localidades possam se adequar e adotar as medidas necessárias a partir das segundas.

De acordo com a secretário de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o monitoramento das cidades que compõem o estado de São Paulo vem sendo feito diariamente pelo Comitê de Saúde e, com base nesses dados, haverá a classificação de fase das cidades a cada duas semanas.

“Esses dados são importantes para a tomada de decisão e vamos sempre usar o dado mais atualizado para a classificação de cada região do Plano São Paulo. A cada duas semanas será feita a reclassificação, e o anúncio será feito às sextas-feiras”, disse.

A saída de uma região de determinada fase de retomada econômica também é estudada pelo governo do estado. “Nós estamos monitorando isso diariamente e não hesitaremos em tomar medidas de restrição há qualquer momento nesse período de duas semanas”, destacou Ellen.

Números da Covid-19 no estado

De acordo com o secretário de Saúde, José Henrique Germann, o estado de São Paulo tem 191.517 casos confirmados de Covid-19 e 11.521 mortes em decorrência da doença.

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) no estado é de 70,6% e na Grande São Paulo é de 77,1%

Atualmente, há mais de 5 mil pessoas internados em UTIs e nas enfermarias mais de 8 mil. Os pacientes curados da Covid-19 somam 34.599 até esta quarta.