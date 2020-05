Governo altera diretores da PRF e do Departamento Penitenciário Nacional

Divulgação/PRF

O governo federal trocou os titulares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgãos da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As alterações foram publicadas em portarias no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (21), assinadas pela Casa Civil.

Eduardo Aggio de Sá foi nomeado para o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ocupando o lugar de Adriano Marcos Furtado, exonerado nesta sexta. Sá foi diretor de Políticas de Segurança Pública no Ministério da Segurança Pública e também assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência da República.

Já no Depen, Tania Maria Matos Ferreira Fogaça foi nomeada como diretora-geral m substituição a Fabiano Bordignon, também exonerado. Ela era superintendente regional da PF do Rio Grande do Norte e professora de cursos de formação e aperfeiçoamento profissional da Academia Nacional de Polícia.

Fogaça foi ainda coordenadora operacional do Centro de Cooperação Policial Internacional da World Cup FIFA 2014 e integrou o grupo de trabalho que idealizou o Inquérito Policial Eletrônico da Polícia Federal (ePol).

O Diário Oficial publica ainda a exoneração de Jorge Barbosa Pontes do cargo de diretor de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública da pasta.

*Com informações do Estadão Conteúdo