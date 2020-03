Governo de MG decreta estado de emergência por causa do coronavírus

EFE/EPA/JUSTIN LANE O decreto permite a compra de insumos e contratação de profissionais para lidar com o surto no Estado



A Secretária de Saúde de Minas Gerais decretou estado de emergência em saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo nota publicada no site oficial do órgão, a decisão faz parte das “ações de preparação para assistência aos pacientes com coronavírus”.

O decreto permite a compra de insumos e contratação de profissionais para lidar com o surto no Estado.

“Por meio do decreto fica prevista, ainda, a possibilidade de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos em pacientes que se recusarem a receber atendimento, além da aquisição de serviços com pagamento posterior de indenização, caso necessário”, divulgou a Secretaria.

*Com informações do Estadão Conteúdo