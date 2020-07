Governo de SP antecipa reabertura de cinemas, teatros e academias

A previsão da retomada dessas atividades era esperada para a Fase 4 – Verde do Plano São Paulo; agora, poderão reabrir nas regiões que ficarem pelo menos 4 semanas na Fase 3 – Amarela

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Como esperado, serão exigidos protocolos rígidos de controle e horário limitado



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (3) que vai antecipar a reabertura de cinemas, teatros e academias. Como esperado, serão exigidos protocolos rígidos de controle e horário limitado. Porém, essas atividades só serão retomadas após permanência de no mínimo quatro semanas na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. Na capital paulista, por exemplo, que entrou na classificação no dia 29 de junho, poderá reabrir em 27 de julho — caso se mantenha nos mesmo patamares atuais até lá. A previsão da retomada dessas atividades era esperada para a Fase 4 – Verde, que exige forte queda no número de óbitos pro Covid-19 e ocupação dos leitos de UTI abaixo de 60%.

As academia terão que respeitar algumas regras: 30% da ocupação máxima, funcionamento de 6 horas, apenas atividades individuais e restrição dos vestiários. Já eventos como museus, galerias, acervos, centros culturais, bibliotecas, cinemas, teatros, etc. só poderão funcionar com público sentado, 40% da ocupação máxima também por 6 horas e sem consumo de alimentos e bebidas. Todas as atividades obrigam uso de máscaras de proteção, seguimento dos protocolos pré-estabelecidos e controle de acesso. Os eventos com público em pé só serão permitidos na Fase 4 – Verde.

O que muda agora?

A partir da próxima segunda (6), os comércios poderão optar por abrirem as portas 6 horas por quatro dias na semana (com os outros três dias fechados) ou por 4 horas todos os dias da semana. Os bares e restaurantes poderão funcionar com 40% da capacidade por 6 horas — até às 17 horas — com ambientes abertos ou bem ventilados. Já os salões de beleza também retomam as atividades na próxima semana, com 40% da capacidade e por 6 horas. Todas as atividades obrigam uso de máscaras de proteção e seguimento dos protocolos pré-estabelecidos.

Novas classificações

Fase 1 – Vermelha: Araçatuba, Presidente Prudente, Campinas, Marília, Bauru, Sorocaba, Registro, Piracicaba, Ribeirão Preto e Franca.

Fase 2 – Laranja: Barretos, São José do Rio Preto, Araraquara, São João da Boa Vista, Taubaté, Baixada Santista, Sub-região Oeste RMSP, Sub-região Norte RMSP, Sub-região Leste RMSP.

Fase 3 – Amarela: Cidade de São Paulo, Sub-região Sudoeste RMSP e Sub-região Sudeste RMSP.