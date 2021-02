Governo de SP antecipa vacinação de idosos com mais de 85 anos para sexta-feira

Começo da imunização estava marcado para a próxima segunda-feira, 15, mas foi alterado para o dia 12

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 10, que o início da vacinação de idosos com mais de 85 anos será antecipada. Inicialmente marcada para a próxima segunda-feira, 15, o início da imunização foi adiantado para esta sexta-feira, 12. O governador João Doria (PSDB) também informou que a vacinação de idosos com mais de 80 anos será iniciada no dia 1º de março em São Paulo. A coordenadora de Controle de Doenças, Regiane de Paula, explicou que a entrega antecipada de 900 mil doses da CoronaVac pelo Instituto Butantan permitiu que o calendário fosse alterado. Regiane afirmou que a aplicação da segunda dose será iniciada em trabalhadores da saúde, quilombolas e indígenas, que começaram a ser imunizados em 17 de fevereiro.

Durante a coletiva de imprensa, o governo de São Paulo celebrou a marca de 1 milhão de vacinados no estado. A velocidade da imunização é quatro vezes mais rápida do que o número de novos casos. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no estado é de 66,8%. Enquanto na Grande São Paulo, é de 65,7%. Na última semana epidemiológica, foi registrada uma queda de 8% no número de infectados. Em relação ao número de internações, a queda foi de 2%. O número de óbitos, no entanto, sofreu um incremento de 4%. Atualmente, São Paulo soma 1.878.802 casos e 55.419 óbitos.

