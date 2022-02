Governo de SP anuncia campanha de vacinação contra a Covid-19 nas escolas

‘Semana E’ de imunização infantil começa no próximo sábado para aumentar cobertura vacinal no Estado

Foto: ANDRÉ LUIS FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Crianças poderão ser vacinadas nas escolas a partir de sábado



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 16, a “Semana E” de vacinação infantil contra Covid-19 nas escolas. A partir de sábado, 19, os municípios poderão montar postos volantes de imunização nas escolas municipais, estaduais e privadas. As instituições que aderirem à iniciativa deverão enviar um documento de concordância aos pais ou responsáveis para que seja autorizada a aplicação da vacina em ambiente escolar. Segundo Doria, a “Semana E” tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal entre as crianças de 5 a 11 anos. “O governo de São Paulo já disponibilizou 100% das vacinas necessárias para imunizarmos todas as crianças do estado. As escolas sempre foram grandes aliadas da vacinação e mais uma vez serão um diferencial para alcançarmos a nossa meta de vacinarmos todas as crianças”, declarou. São Paulo já tem 60% da população infantil vacinada com a primeira dose. Neste fim de semana, o Estado inicia a aplicação da segunda dose para crianças imunizadas com CoronaVac.