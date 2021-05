Governo de SP anuncia vacinação para pessoas com deficiência e comorbidades acima de 50 anos

Grupo começará a ser imunizado a partir de 14 de maio; a condição de risco deverá ser comprovada por meio de exames, receitas, relatórios e prescrição médica

ANA LEAL/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2021 Pessoas com deficiência permanente e comorbidades entre 50 anos e 54 anos serão vacinadas a partir de 14 de maio



O governador João Doria (PSDB) atualizou nesta sexta-feira, 7, o cronograma de vacinação contra Covid-19 no Estado de São Paulo. A partir de 14 de maio começarão a ser vacinados pessoas com deficiência permanente e comorbidades entre 50 anos e 54 anos. Este grupo não estava na programação de vacinação anunciada anteriormente pelo governo do Estado. As comorbidades aceitas estão agrupadas nas categorias de doenças cardiovasculares e doenças crônicas elencadas pelo Ministério da Saúde. A condição de risco deverá ser comprovada por meio de exames, receitas, relatórios e prescrição médica. As pessoas com deficiência deverão apresentar o comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. Nesta etapa, serão imunizadas cerca de 865 mil pessoas.

Além da atualização sobre o calendário de vacinação, o governo também apresentou os índices relativos à ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo. Nesta sexta-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,3%. Na Grande São Paulo, a ocupação é de 76,3%. No momento, há 10.060 pessoas internadas no tratamento intensivo e 11.260 nas enfermarias. “O número reduziu. Foram quase três mil pacientes a menos ocupando os leitos de unidade de terapia intensiva, o que permitiu essa remobilização [de leitos] para outras doenças”, explicou o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn. Ele afirmou que, em caso de necessidade, é possível retomar os leitos para tratar pessoas infectadas com a Covid-19.

Comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde:

Doenças cardiovasculares:

Insuficiência cardíaca;

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndrome coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatia e pericadiopatias;

Doença da aorta, dos grandes vasos e fistulas arteriovenosas;

Arritmia cardíacas;

Cardiopatias congênitas no adulto;

Prótese valvares e dispositivos cardíacos implantados;

Doenças crônicas: