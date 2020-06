Gratuidade do Bom Prato para baixa renda é prorrogada até 31 de julho

De acordo com o governador João Doria, foram servidas 56 mil refeições em 59 restaurantes do Estado

Edson Lopes Jr./A2 Fotografia Antes, a medida iria valer até o dia 30 de junho



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (22) que prorrogou a gratuidade do Bom Prato para pessoas em situação de rua e baixa renda até o dia 31 de julho. Antes, a medida iria valer até o dia 30 de junho. Como os estabelecimentos estão fechados, a refeição é entregue através de marmitas. De acordo com o governador João Doria, já foram servidas 56 mil refeições gratuitas em 59 restaurantes do Estado.

“Ampliamos também para café-da-manhã, almoço e jantar aos fins-de-semana e feriados, o que antes não acontecia. Tudo isso para minimizar os efeitos da crise social advinda da Saúde”, disse Doria.

