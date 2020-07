Governo de SP concretiza acordo e vai retomar obras da Linha 6 – Laranja

De acordo com Doria, as obras terão início em até 90 dias e vão gerar 9 mil empregos diretos em SP

Divulgação/Metrô de São Paulo O governador ressaltou que é a maior obra de infraestrutura e a maior PPP (parceria público-privada) do mundo



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (6) que a Move SP concretizou acordo com o grupo espanhol Acciona e vai retomar as obras da Linha 6 – Laranja do Metrô.

De acordo com Doria, as obras terão início em até 90 dias e vão gerar 9 mil empregos diretos em SP. “Mais qualidade de vida para os moradores da Zona Norte da Capital, que há muitos anos esperam pelo Metrô.”

Fico feliz em anunciar que foi concretizado o acordo entre Move SP e o grupo espanhol Acciona para a retomada das obras da Linha 6-Laranja do Metrô, que vai ligar o Centro de SP à Brasilândia (ZN). É a maior obra de infraestrutura do Brasil e a maior PPP do mundo. — João Doria (@jdoriajr) July 6, 2020

João Doria acrescentou que, desde que assumiu, em janeiro de 2019, trabalha para retomar essa construção. A linha vai ligar o Centro de São Paulo à Brasilândia, na Zona Norte. O governador ressaltou que é a maior obra de infraestrutura e a maior PPP (parceria público-privada) do mundo.