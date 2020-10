Governo de SP confirma retomada das aulas do Ensino Médio e EJA para o dia 7

Doria anunciou também a antecipação das matrículas da rede estadual para o ano letivo de 2021

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O governo do Estado já disponibilizou R$ 50 milhões para a compra de equipamentos, álcool em gel e outras medidas de contenção da Covid-19



O Governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (5), que a retomada das aulas da rede estadual está mantida para o dia 7 de outubro. Entre os grupos que vão retornar para as salas de aulas estão o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O governador do Estado, João Doria, reforçou que as salas foram escolhidas por representarem a maior parcela que tende à evasão escolar. Ele lembrou, porém, que a volta às aulas está condicionada à autorização do prefeito de cada município. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as escolas não vão poder abrir para aulas convencionais — apenas para atividades extracurriculares e reforço. O governo do Estado já disponibilizou R$ 50 milhões para a compra de equipamentos, álcool em gel e outras medidas de contenção da Covid-19.

João Doria anunciou também a antecipação, para a terça-feira (6), das matrículas da rede estadual para o ano letivo de 2021. O prazo para os alunos que já fazem parte da rede é o dia 16 de outubro. Aos que vão ingressar no próximo ano, o prazo é um pouco maior: 30 de outubro. As famílias podem procurar qualquer escola estadual, unidades do Poupatempo, o aplicativo Minha Escola SP ou o site da Secretária Estadual da Educação. Além das matrículas, em breve estarão disponíveis vagas para escolas de tempo integral, para o Novotec (ensino técnico, em parceria com o Centro Paula Souza), para o Centro de Estudo de Línguas e para o 4º ano do Ensino Médio — que vai ser disponibilizado em razão da pandemia aos alunos que desejarem e sentirem necessidade. O Estado de São Paulo tem, nesta segunda-feira (5), 1.004.579 casos confirmados da Covid-19 e 36.579 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 43,3% no Estado e 41,9% na Grande São Paulo. Quanto ao número de pessoas internadas, 3.572 estão em UTI e 4.605 estão em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. Os números estão dentro das previsões feitas para a primeira quinzena do mês de outubro.