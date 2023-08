Governo de SP decreta estado de emergência por gripe aviária

Medida, que atende um pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visa reduzir a burocracia nas ações de prevenção e controle da doença

Reprodução/Governo do Estado do Rio de Janeiro São Paulo possui 13 casos confirmados de gripe aviária em oito municípios, todos em aves silvestres



O governo de São Paulo decretou nesta terça-feira, 15, estado de emergência por gripe aviária, em caráter preventivo, por 180 dias. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, atendendo um pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a medida visa reduzir a burocracia nas ações de prevenção e controle da doença. São Paulo possui 13 casos confirmados de gripe aviária em oito municípios, todos em aves silvestres. Não existe nenhum caso suspeito em andamento. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, disse que atua nas atividades de defesas desde o primeiro caso e reforçou que o consumo de aves e ovos não transmite a doença. “Aves doentes ou mortas não devem ser manipuladas sem a utilização de equipamento de proteção individual e a Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra alguma suspeita da doença ou identificação de aves mortas”, informou o órgão. A CDA disponibiliza em seu site um painel com panorama atualizado sobre a doença para consultas a respeito de casos confirmados e atendimentos prestados em todo o território estadual. Além disso, informa em suas redes sociais informações atualizadas com o número de animais inspecionados, vigilâncias ativas, suspeitas descartadas e em andamento.