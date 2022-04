Governo de SP diz que motociata com Bolsonaro custará R$ 1 milhão aos cofres públicos

Trecho da Rodovia dos Bandeirantes entre São Paulo e Santa Bárbara d’Oeste será interditada das 8h às 15h; grupo de motociclistas iniciará o trajeto às 10h, no Sambódromo do Anhembi

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO ‘Acelera para Cristo‘ repete a motociata de 12 de junho do ano passado que reuniu 1,3 milhão de motos em apoio a Bolsonaro



O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), informou que o reforço no policiamento para a motociata desta sexta-feira, 15, custará R$ 1 milhão aos cofres públicos. O evento, que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), interditará a Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, trecho entre São Paulo e Santa Bárbara D’Oeste, das 8h às 15h. Segundo a pasta, mais 1.900 policiais militares serão mobilizados para “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”. O “Acelera Para Cristo” previsto para começar as 10h (horário de Brasília).

O patrulhamento realizado pelo efetivo nas imediações do Sambódromo do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, local marcado para a concentração dos manifestantes, já começou. A SSP também irá reforçar o policiamento no local de dispersão, em Americana. A SSP solicita que os pedestres e motoristas fiquem atentos ao trajeto da motociata. A estimativa dos organizadores é que, neste ano, mais de 2 milhões de motociclistas participem do evento. A CCR AutoBan, concessionária que administra a Rodovia dos Bandeirantes, informa que o tráfego será permitido, no sentido interior, apenas pela Via Anhanguera (SP-330).

A secretaria mobilizará PMs de batalhões territoriais e especializados da capital e regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, incluindo 22 Bases Comunitárias Móveis, dois veículos lançadores de Água (VLA), quatro cães e quatro drones. Participarão da operação ainda equipes dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), dos Comandos de Policiamento Choque (ROTA) de Trânsito (CPTran), Policiamento Rodoviário (CPRv), do Corpo de Bombeiros (CCB) e de Aviação (CavPM) que disponibilizará três helicópteros Águia. A SSP reforça que itens como armas brancas e de fogo, bastões, fogos de artifício, sinalizadores e drones estão proibidos. Quem estiver na posse destes materiais será conduzido à delegacia para o registro da ocorrência, afirma a pasta.

Trajeto da motociata: