Governo de SP garante não interrupção do serviço de água e gás até 31 de julho

O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (3) que o governo estadual vai garantir a não interrupção do fornecimento de água e gás de pessoas de baixa renda até o dia 31 de julho.

De acordo com Doria, essas famílias estão protegidas pelas negociações do Governo de São Paulo com as concessionárias responsáveis por esses serviços. Segundo o governador, a Sabesp, a Comgás, a GasBrasiliano e a Naturgy concordaram em não interromper o serviços aos inadimplentes.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente também solicitou o posicionamento da Aneel, que “até o momento tem sido parceira e correta” no enfrentamento à pandemia.

A garantia pelo Governo do Estado beneficia mais de 2 milhões de brasileiros em São Paulo e está em vigor desde março.

Campanha pelo uso das máscaras

Terá início nesta quarta-feira (3) a veiculação de uma nova campanha, assinada pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de SP, que estimula o uso das máscaras de proteção.

A propaganda de 30s vai reforçar a determinação, por lei, que obrigada o uso do equipamento em qualquer tipo de deslocamento ou presença física de mais de duas pessoas. De acordo com o governador, nas ruas e no transporte público “é perceptível a adesão ao uso das máscaras, seja a de pano ou a descartável”.