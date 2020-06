Governo de SP lança Campanha Inverno Solidário para ajudar pessoas em vulnerabilidade social

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em razão da pandemia, este ano serão recebidos apenas cobertores que ainda não foram utilizados para evitar o risco de transmissão de doenças



O Governo do Estado de São Paulo vai lançar, a partir da terça-feira (2), a Campanha Inverno Solidário 2020 com objetivo de arrecadar, até o dia 22 de setembro, cobertores novos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os meses mais frios do ano.

Em razão da pandemia, este ano serão recebidos apenas cobertores que ainda não foram utilizados para evitar o risco de transmissão de doenças — como a covid-19 — pela manipulação de peças usadas. Serão 40 mil caixas distribuídas nos 645 municípios do Estado.

Comitê Empresarial Solidário

Ainda de acordo com o governo estadual, Comitê Empresarial Solidário somou, apenas nesta segunda-feira (1º), mais R$ 51 milhões em doações de recursos, produtos e serviços — incluindo 60 mil novos cobertores para a Campanha do Inverno Solidário 2020.

Ao todo já foram arrecadados R$ 717 milhões através de 362 empresas privadas nacionais e multinacionais. Esse dinheiro está sendo utilizado na distribuição de cestas do Alimento Solidário, produtos de higiene, respiradores, testes e no programa Merenda em Casa.

Novos alojamentos

O governo estadual também anunciou a implantação de 50 novos alojamentos para pessoas em situação de rua. O governo do Estado de São Paulo vai repassar R$ 500 mil e doar mil camas e colchões.

De acordo com o governador João Doria, os municípios escolhidos tem mais de 100 mil habitantes e alto número de pessoas em situação de rua.