Governo de SP libera R$ 9,5 milhões para obras em 12 municípios

Por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, cidades do interior do estado serão contempladas com recursos para projetos de mobilidade, meio ambiente e infraestrutura

Divulgação/Governo de São Paulo O Palácio dos Bandeirantes destacou que essa etapa de repasses do FID reforça o papel estratégico do fundo como instrumento de investimento direto nos municípios



O governo de São Paulo liberou cerca de R$ 9,5 milhões do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para obras em 12 municípios do interior do estado. Por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania, os recursos serão voltados para a mobilidade urbana, drenagem, infraestrutura ambiental, requalificação de espaços públicos e implantação de equipamentos de lazer e cultura.

Os recursos serão divididos entre os seguintes municípios:

Avaí: captará R$ 1 milhão para construção de pista de caminhada e bike park;

captará R$ 1 milhão para construção de pista de caminhada e bike park; Urupês: vai acessar R$ 967 mil voltados para espaço cultural;

vai acessar R$ 967 mil voltados para espaço cultural; Caiabu: terá R$ 905 mil para construção de ciclovia na Rua Henrique Pedro Ferreira;

terá R$ 905 mil para construção de ciclovia na Rua Henrique Pedro Ferreira; Estância Turística de Ibitinga: será contemplada com repasse de R$ 866 mil para manutenção dos gabiões da Avenida Carolina Gereto Dall’Acqua;

será contemplada com repasse de R$ 866 mil para manutenção dos gabiões da Avenida Carolina Gereto Dall’Acqua; Piraju: receberá R$ 827 mil para obras no Parque Linear da Matinha;

receberá R$ 827 mil para obras no Parque Linear da Matinha; Planalto: contará com R$ 800 mil para construção de banheiro, quadra de areia, minicampo, pista de caminhada, ciclovia e piso de estacionamento na Lagoa do Mico;

contará com R$ 800 mil para construção de banheiro, quadra de areia, minicampo, pista de caminhada, ciclovia e piso de estacionamento na Lagoa do Mico; Jaci: será beneficiada com R$ 779 mil para pista de ciclismo e urbanização florestal;

será beneficiada com R$ 779 mil para pista de ciclismo e urbanização florestal; Estância Turística de Paraguaçu Paulista: absorverá R$ 772 mil para ciclovia da Avenida Hissagy Marubayashi;

absorverá R$ 772 mil para ciclovia da Avenida Hissagy Marubayashi; Águas de São Pedro: terá repasse de R$ 733 para criação de ciclovia;

terá repasse de R$ 733 para criação de ciclovia; Cardoso: vai dispor de R$ 675 mil para implementação do sistema de drenagem urbana;

vai dispor de R$ 675 mil para implementação do sistema de drenagem urbana; Pradópolis: será contemplada com R$ 633 mil para construção de praça;

será contemplada com R$ 633 mil para construção de praça; Rio das Pedras: obterá R$ 573 mil para implantação de calçadas e ciclovia na Avenida Elias Cândido Ayres.

Segundo o governo estadual, esta etapa de repasses de recursos do FID prioriza os projetos de mobilidade ativa, sustentabilidade urbana, prevenção de danos ambientais e ampliação de áreas de convivência para fortalecer a infraestrutura local e impulsionar o desenvolvimento regional.

Criado em 1989, o FID foi implementado para financiar projetos de reparação de danos e proteção de interesses difusos e coletivos, como meio ambiente, patrimônio público, defesa do consumidor e qualidade de vida urbana. A atual gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou que a nova remessa de recursos reforça o papel estratégico do fundo como instrumento de investimento direto nos municípios.

A Secretaria de Justiça e Cidadania ainda comunicou que lançará um novo edital para que mais cidades paulistas apresentem seus projetos dentro da premissa do FID.