Governo de SP negocia com a Pfizer compra de vacina para crianças

Imunizante para este grupo é diferente do administrado atualmente em adultos e adolescentes; Ministério da Saúde afirmou que não há prazo para que essas doses cheguem ao público pediátrico

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Negociação para compra de vacinas pelo Estado foi autorizada pelo governador João Doria



O governo de São Paulo iniciou nesta quinta-feira, 16, a compra de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 destinadas ao público infantil. Na quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do imunizante para crianças entre 5 e 11 anos. A vacina para este grupo é diferente da administrada atualmente em adultos e adolescentes e não está disponível no Brasil. O Ministério da Saúde, porém, afirmou que a decisão sobre a aplicação da vacina em crianças ainda será analisada e que não há prazo para que os imunizantes cheguem ao público pediátrico. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), então, autorizou que a Secretaria Estadual de Saúde iniciasse as conversas com a farmacêutica independentemente do aval do governo federal. Um ofício foi encaminhado pela Secretaria de Saúde à Pfizer ainda na noite de quinta-feira.